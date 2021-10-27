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«Барселона» проиграла «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

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РИА Новости

В очередном матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» оказался сильнее каталонской «Барселоны».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Кампо-де-Вальекас» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил колумбийский нападающий Радамэль Фалькао, поразивший ворота Марка-Андре Тер Штегена на 30-й минуте игры после передачи аргентинского форварда Оскара Трехо.

После этой игры «Райо Вальекано» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Команда под руководством Роналда Кумана имеет в своем активе 15 баллов и располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на предложение экс-полузащитника красно-белых Максима Калиниченко организовать клубу встречу с футболистами и главным тренером команды и обсудить текущие результаты.

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Футбол. Чемпионат Испании
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