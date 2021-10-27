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Винер-Усманова упрекнула Аверину за то, что та не улыбалась во время выступления на ЧМ-2021

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление Арины Авериной на чемпионате мира 2021 года в Японии.

После того, как 23-летняя гимнастка выполнила упражнение с мячом, специалист отчитала ее за отсутствие улыбки по окончании выступления.

«Когда ты будешь улыбаться, моя умница? Улыбайся все время. И сейчас улыбайся», — заявила Винер-Усманова в эфире трансляции «Матч ТВ».

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В личном первенстве выступят Арина и Дина Аверины. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской гимнастки Дины Авериной в первый соревновательный день чемпионата мира 2021 года.

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