В МВД ответили на обвинения в избиении фанатов «Спартака» после разгрома от «Зенита»

В ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали «Газете.Ru» информацию о том, что после матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) в 12-м туре Российской премьер-лиги сотрудники ОМОНа якобы применили к фанатам красно-белых электрошокеры и дубинки. О таких мерах заявил «Матч ТВ» один из задержанных в ходе матча болельщиков «Спартака» Иван Федоров.

«По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка. В отношении указанных граждан были составлены административные протоколы и определены наказания в виде штрафов и запрета посещения спортивных мероприятий. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступало», — сообщил «Газете.Ru» начальник Управления информации и общественных связей Вячеслав Степченко.

Ранее появилось видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Петербурге.