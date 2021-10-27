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Джошуа — о реванше с Усиком: выйду на ринг и сделаю этому парню очень больно

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Reuters/РИА «Новости»

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о своей ошибке в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Самым очевидным в первом бою было выйти на ринг и использовать свои природные способности. Но я решил улучшить определенные области, в которых был слабее. Это нельзя назвать потерянным временем. Я смог узнать важные вещи: важность джеба, финтов, разницу между атакой и контратакой. Это позволило мне раскрыть себя в боксерской науке.

Однако бой с Усиком показал, что поединки создают стили, а я выбрал в этой схватке неправильный стиль. Я не говорю, что в следующий раз я пойду на Усика и буду драться, как сумасшедший, но у меня есть сильные стороны, которые доставят ему и многим другим боксерам большое количество проблем. У меня есть только один план на реванш — война. Я выйду на ринг и сделаю этому парню очень больно», — цитирует британца BoxingScene.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее Эдди Хирн, промоутер боксера Энтони Джошуа, подтвердил реванш с украинцем Александром Усиком.

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