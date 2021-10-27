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Игрок сборной России Терехов назвал лидеров раздевалки в национальной команде

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Футболист «Сочи» и сборной России Сергей Терехов назвал игроков, которые являются лидерами раздевалки в национальной команде.

«Кто выделяется лидерскими качествами в раздевалке? Георгий Джикия, Дима Баринов, Федор Смолов. Все они по умолчанию — лидеры раздевалки. В чем лидерство проявляется? Иногда идет рабочий подсказ на поле. Иногда и в раздевалке.

Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были футболисты, которые способны повести за собой команду. Те, кто поможет своим подсказом, характером», — приводят слова защитника «Известия».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о расширенном составе сборной России.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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