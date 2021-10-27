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Стало известно место Федора Емельяненко в обновленном рейтинге Bellator

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РИА Новости

Американский промоушен Bellator обновил рейтинг бойцов смешанного стиля (MMA) в тяжелом весе. Об этом сообщается на сайте организации.

Российский боец Федор Емельяненко вернулся в список лучших спортсменов. 45-летний боец расположился на третьей строчке. На второй позиции оказался француз Чейк Конго. Лидирует в рейтинге — американец Райан Бэйдер. Недавний соперник Емельяненко Тимоти Джонсон — опустился со второго места на четвертое.

Напомним, 23 октября в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве Емельяненко отправил американца Тимоти Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Для россиянина этот бой стал первым с 2019 года. В профессиональной карьере Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт хочет повести поединок с его участием в своем промоушене.

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