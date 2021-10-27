Махачев высказался о скандальной шутке Хабиба про Макгрегора и избиение москвича в метро

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев объяснил шутку бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, которая затрагивала Конора Макгрегора и была связана с представителями Дагестана, избившими москвича в метро.

«Он не говорил это ни с каким политическим посылом. В UFC бойцы как только друг друга не подкалывают. Хабиб просто подколол Конора как бы внутри бойцовского мира. Таких случаев с избиениями же очень много: и дагестанцы, и кавказцы, и с Азии, и других национальностей», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил Ковалеву медаль «Доблесть и отвага».

12 октября Нурмагомедов опубликовал в соцсети фотографию Макгрегора и сделал ироничную подпись.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал россиянин.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прокомментировал свою шутку о медали от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для Конора Макгрегора.