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Ловчев назвал только одного футболиста «Спартака», способного играть в «Зените»

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РИА Новости

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев, в прошлом игравший за «Спартак», назвал только одного игрока из состава красно-белых, который способен выступать за петербургский «Зенит».

По мнению Ловчева, уровню петербургского клуба соответствует только нигерийский полузащитник Виктор Мозес.

«Спартак» сегодня не состоятелен для того, чтобы бороться с «Зенитом». В этом «Спартаке» есть только один человек по игровому классу, который мог бы сегодня быть в «Зените». Это Мозес», — заявил Ловчев в интервью YouTube-каналу комментатора Геннадия Орлова.

Мозес перешел в «Спартак» в 2020 году на правах аренды из итальянского «Интера», однако уже в 2021 году заключил с российской командой полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что лен совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов высказался о возможной встрече с болельщиками красно-белой команды. О возможной очной встрече представителей фанатского движения «Спартака» и команды заговорили после того, как красно-белые были разгромлены в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда на выезде в Санкт-Петербурге проиграла «Зениту» со счетом 1:7.

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