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Тренер «Реала» прокомментировал нападение фанатов на машину наставника «Барселоны»

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Albert Gea/Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, назвал неуважением нападение фанатов на машину наставника «Барселоны» Роналда Кумана. Слова Анчелотти передает Football Espana.

«Это неуважение по отношению к человеку, а не по отношению к тренеру. Куман не тренер, а человек, который работает тренером. Это проблема не футбольная, а социальная. Это проявление грубости», — сказал Анчелотти.

После игры болельщики сине-гранатовых окружили автомобиль специалиста и бросали в него предметы.

Ранее «Барселона» сделала официальное заявление по поводу нападения фанатов.

После девяти матчей в Ла Лиге «Барселона» с 15 баллами, располагается на девятой строчке. В Лиге чемпионов после трех туров «Барселона» находится на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Единственную победу в европейском турнире подопечные Кумана одержали над киевским «Динамо».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

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Футбол. Чемпионат Испании
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