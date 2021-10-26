Тренер «Реала» прокомментировал нападение фанатов на машину наставника «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, назвал неуважением нападение фанатов на машину наставника «Барселоны» Роналда Кумана. Слова Анчелотти передает Football Espana.

«Это неуважение по отношению к человеку, а не по отношению к тренеру. Куман не тренер, а человек, который работает тренером. Это проблема не футбольная, а социальная. Это проявление грубости», — сказал Анчелотти.

После игры болельщики сине-гранатовых окружили автомобиль специалиста и бросали в него предметы.

Ранее «Барселона» сделала официальное заявление по поводу нападения фанатов.

После девяти матчей в Ла Лиге «Барселона» с 15 баллами, располагается на девятой строчке. В Лиге чемпионов после трех туров «Барселона» находится на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. Единственную победу в европейском турнире подопечные Кумана одержали над киевским «Динамо».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.