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Майоров: у нас болельщики уже запутались – кто сейчас тренер сборной России

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал решение Федерации хоккея России сделать ряд перестановок в тренерских штабах основной, молодежной и олимпийской сборных России. Слова Майорова передает «Матч ТВ».

«У нас же болельщики уже запутались – кто сейчас тренер сборной России? Жамнова назначили, Брагина не уволили, а на турнир сборную Браташ везет. Что за карусель такая? При этом Игоря Ларионова, которого еще совсем недавно рекламировали как самого лучшего наставника для молодежной сборной, убрали в сторону, назначили главным тренером второй сборной. Это какой-то запутанный клубок!» – сказал Майоров.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента Знарка.

Накануне пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав олимпийской национальной команды для участия в Кубке Германии.

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Хоккей. Сборная России
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