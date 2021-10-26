Майоров: у нас болельщики уже запутались – кто сейчас тренер сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал решение Федерации хоккея России сделать ряд перестановок в тренерских штабах основной, молодежной и олимпийской сборных России. Слова Майорова передает «Матч ТВ».

«У нас же болельщики уже запутались – кто сейчас тренер сборной России? Жамнова назначили, Брагина не уволили, а на турнир сборную Браташ везет. Что за карусель такая? При этом Игоря Ларионова, которого еще совсем недавно рекламировали как самого лучшего наставника для молодежной сборной, убрали в сторону, назначили главным тренером второй сборной. Это какой-то запутанный клубок!» – сказал Майоров.

С 2016 по 2018 год Жамнов работал в сборной России в качестве ассистента Знарка.

Накануне пресс-служба Федерации хоккея России опубликовала состав олимпийской национальной команды для участия в Кубке Германии.