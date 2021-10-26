Батыршина: заранее не стоит вешать медали на шеи российских гимнасток

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина считает, что на чемпионате мира в Японии у сборной России будет большая конкуренция. Слова Батыршиной передает RT.

«Медали наших девочек ни в коем случае не обесценятся из-за отсутствия Трайтс. Вообще, заранее не стоит вешать их на шеи россиянкам. У соперниц шансы на победу тоже имеются. В личном многоборье есть очень сильная болгарка Боряна Калейн, белоруска Алина Горнасько, взявшая бронзу на ОИ в Токио. Они способны дать бой. В групповых упражнениях остаются Испания, Италия, Белоруссия. Сильных команд хватает», — сказала Батыршина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении сборной Болгарии по художественной гимнастике сняться с командного многоборья на чемпионате мира.