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В Госдуме связали снятие болгарских гимнасток с ЧМ с судейскими скандалом на ОИ

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РИА «Новости»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о решении сборной Болгарии сняться с групповых упражнений на чемпионате мира по художественной гимнастике.

«После того, как наши спортсменки заявили, что они будут участвовать на ЧМ, болгарские гимнастки поняли, что им там нечего ловить. Они понимают, что сейчас судейские махинации не пролезут. Проигрывать они не готовы. Если бы они проиграли, тогда поднялась бы волна негодования. Это было бы доказательством судейской ошибки», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

26 октября Болгарская федерация художественной гимнастики сообщила, что команда, завоевавшая золото на Олимпийских играх — 2020 в Токио, не примет участие в групповом многоборье из-за травмы Лауры Траатс.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. В групповых упражнениях сборную России представят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по художественной гимнастике будет задействована большая часть судей с летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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