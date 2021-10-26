Семин оценил назначение Кафанова на пост главного тренера «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о назначении Виталия Кафанова на пост нового главного тренера команды.

«Решение правильное, Кафанов опытнейший специалист. Он хорошо знает игроков «Ростова». Совмещение никак не скажется на результатах сборной и клуба, потому что тут все-таки не такая масштабная история, как была у Карпина», — цитирует Семина Sport24.

Кафанов работал в качестве ассистента главного тренера в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время, а в июле 2021 года получил приглашение в сборную России.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», набравший 12 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице первенства. В последнем матче чемпионата страны клуб с берегов Дона одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4:0.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что Заур Тедеев, исполнявший обязанности главного тренера команды после ухода Семина, будет работать в статусе старшего тренера основного состава.