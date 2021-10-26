Экс-игрок сборной Украины посоветовал играющим в России соотечественникам съездить в АТО

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о решении соотечественников играть за российские футбольные клубы.

«Должен быть человеческий фактор. Когда я поездил в АТО не один раз, когда мы с ними сидели, ужинали. Мне хотелось бы, чтобы те ребята приехали и посмотрели. Позволила ли бы им потом совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: «Извините, футбол вне политики»?» — приводит слова Федецкого Tribuna.com.ua со ссылкой на интервью YouTube-каналу «Пряма червона».

Защитник выступал за донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», «Харьков» и «Карпаты», а также немецкий «Дармштадт 98». В составе «Шахтера» он стал обладателем Кубка УЕФА, а также серебряным призером чемпионата страны.

За сборную Украины Федецкий провел 53 матча, в которых забил два мяча.

Ранее украинский комментатор Сергей Лукьяненко начал свой репортаж со слов о том, что Россия — страна агрессор и оккупант, которая начала войну на востоке Украины. При этом Лукьяненко заявил, что будет стараться комментировать беспристрастно.