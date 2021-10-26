Овечкин забросил шайбу в ворота «Оттавы» сломанной клюшкой

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что забросил первую шайбу в ворота «Оттавы Сенаторз» сломанной клюшкой.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард заблокировал бросок Никиты Зайцева, после чего вышел один на один с Филипом Густавссоном и отправил шайбу между щитков голкипера канадской команды.

«Да, моя клюшка была сломана. У меня в той смене не было шанса ее поменять. И в том эпизоде мне просто повезло», — приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта лиги.

The man is on a mission pic.twitter.com/319p1x6lgs — Washington Capitals (@Capitals) October 26, 2021

Встреча между «Оттавой» и «Вашингтоном», прошедшая в канадской столице, завершилась со счетом 7:5 в пользу гостей. Овечкин оформил дубль.

Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталз» выдал лучший старт сезона НХЛ с 2009 года. В активе Овечкина в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата 12 (7+5) очков в шести встречах.

Прежде он набирал 12 результативных баллов в сезоне-2009/10. Тогда он забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.