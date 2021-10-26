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Экс-игрок «Локомотива» Дрожжин: физически команде есть куда прибавлять

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Евгений Дрожжин поделился мнением о победе «железнодорожников» над «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России.

«В принципе, главное, что увидел в матче с «Сочи» — ребята понимали требования тренерского штаба, следовали намеченному плану и бились до конца. Коллектив есть – это очень важно, поверьте. В борьбе почти не проигрывали. В защите действовали весьма четко.

Марадишвили и Тикнизян с каждым разом производят все более приятное впечатление. Константина поздравляю с первым попаданием в расширенный состав сборной, если будет правильно относиться к делу, то возможен и дебют в национальной команде, почему нет?

А вот физически команде, кажется, есть куда прибавлять, чтобы в концовке тоже полностью контролировать игру. Явно нужны зимние сборы, чтобы заложить физическую форму, видимо, летом не совсем качественно в этом плане поработали», — сказал Дрожжин «Газете.Ru».

Встреча между «Локомотивом» и «Сочи», прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:1.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов рассказал об изменениях в игре команды с приходом нового тренера.

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