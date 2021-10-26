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В России предложили ввести допинг-контроль на киберспортивные турниры

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Team Spirit/Вконтакте

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов выступил с предложением разработать профильный Федеральный закон о киберспорте и ввести контроль на все турниры в стране. Текст письма на имя министра спорта России Олега Матыцина представил RT.

Тарасов заявил, что киберспорт является одной из самых быстрорастущих цифровых отраслей, которая способна производить тысячи рабочих мест для молодых специалистов. Проректор РТУ МИРЭА предложил внести поправки в Трудовой кодекс в части официального трудоустройства киберспортсменов.

«Кроме того, просим Вас ввести официальный допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры», — говорится в обращении.

По мнению Тарасова, предложенные меры способны предотвратить правонарушения в сфере компьютерного спорта, а также поспособствуют привлечению инвестиций и повышению лояльности аудитории.

17 октября российская команда Team Spirit в финале The International 10 по Dota 2 одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD со счетом 3:2.

Победители турнира заработали более $18,2 млн призовых. В составе Team Spirit выступают россияне Collapse (Магомед Халилов), Miposhka (Ярослав Найденов), TORONTOTOKYO (Александр Хертек), а также украинцы Yatoro (Илья Мулярчук) и Mira (Мирослав Колпаков).

The International впервые прошел в 2011 году, его триумфаторами стали игроки украинской Natus Vincere — тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн. С тех пор турнир проводился ежегодно — за исключением прошлого года, когда был отменен из-за пандемии.

Ранее Хертек заявил, что министр обороны Росси Сергей Шойгу поздравил его с победой в финале The International 10.

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