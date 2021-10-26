Российский хоккеист Константин Гнездилов умер после матча в Новосибирске

Игрок команды «Легион» Константин Гнездилов умер в возрасте 44 лет, сообщается на официальной странице Сибирской хоккейной лиги во «ВКонтакте».

Спортсмен скончался сразу после матча против клуба «Гвардия Сибири», который прошел 24 октября на стадионе СКА в Октябрьском районе Новосибирска.

«Выражаем глубочайшее соболезнование его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда», — говорится в заявлении Сибирской хоккейной лиги.

Новосибирское управление Следственного комитета начало проверку после смерти хоккеиста.

Ранее сообщалось, что бывший защитник омского «Авангарда» Игорь Хацей умер в возрасте 48 лет, сообщает журналист Алексей Шевченко в Telegram.

Спортсмен потерял сознание во время тренировки любителей и больше не пришел в себя.

Хацей выступал за челябинские клубы «Трактор» и «Мечел», московский «Спартак», хабаровский «Амур» и другие. В составе «Авангарда» он завоевал бронзовые медали чемпионата России 1996 года.