Футболистам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19

Мошенники массово предлагают футболистам, выступающим в Английской премьер-лиге (АПЛ), приобрести поддельные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail.

По информации источника, злоумышленники предлагали свои услуги уже как минимум четырем командам из высшего дивизиона Англии. Сообщается, что приобрести поддельный сертификат о вакцинации, который бы пришел на телефоны игрокам, можно было за £1 тыс. (€1,86 тыс).

Неизвестно, воспользовался ли кто-то из футболистов услугами мошенников. Однако большая часть игроков поставила руководство клуба в известность, что на них выходили с таким предложением.

На сегодняшний момент полностью вакцинированы в чемпионате Англии 68 процентов футболистов. Около 81 процента игроков получили как минимум один укол.

Турнирную таблицу английского первенства возглавляет лондонский «Челси», который за девять туров набрал 22 очка.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нападающий Криштиану Роналду не сможет привести «Манчестер Юнайтед» к трофеям в этом сезоне.