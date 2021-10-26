Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, в которой было заброшено 12 шайб, завершилась со счетом 7:5 в пользу «столичных».

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в поединке оформил дубль, продлив свою результативную серию до шести матчей. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в нынешнем сезоне.

В составе победителей результативную передачу оформил защитник Дмитрий Орлов. Защитник «Оттавы» Артем Зуб также записал на свой счет голевой пас.

Ранее сообщалось, что Овечкин продлил свою результативную серию в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги до шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:7

1:0 — Батерсон, 02:25;

1:1 — Оши (Римсдайк), 06:26;

1:2 — Оши (Манта, Макмайкл). 11:10;

1:3 — Дженсен (Орлов, Шири), 13:37;

1:4 — Карлсон (Эллер, Фегервары), 15:43;

2:4 — Норрис (Зуб, Батерсон), 25:57;

3:4 — Тирни (Эннис, Шабо), 29:37;

4:4 — Батерсон (Ткачук), 31:16;

4:5 — Овечкин, 36:27;

4:6 — Оши (Макмайкл), 39:52;

5:6 — Батерсон (Норрис, Шабо), 46:32;

5:7 — Овечкин (Уилсон), 50:46.