Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Оттавой»

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, в которой было заброшено 12 шайб, завершилась со счетом 7:5 в пользу «столичных».
Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в поединке оформил дубль, продлив свою результативную серию до шести матчей. Теперь на его счету 12 (7+5) очков в нынешнем сезоне.
В составе победителей результативную передачу оформил защитник Дмитрий Орлов. Защитник «Оттавы» Артем Зуб также записал на свой счет голевой пас.
Ранее сообщалось, что Овечкин продлил свою результативную серию в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги до шести матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:7
1:0 — Батерсон, 02:25;
1:1 — Оши (Римсдайк), 06:26;
1:2 — Оши (Манта, Макмайкл). 11:10;
1:3 — Дженсен (Орлов, Шири), 13:37;
1:4 — Карлсон (Эллер, Фегервары), 15:43;
2:4 — Норрис (Зуб, Батерсон), 25:57;
3:4 — Тирни (Эннис, Шабо), 29:37;
4:4 — Батерсон (Ткачук), 31:16;
4:5 — Овечкин, 36:27;
4:6 — Оши (Макмайкл), 39:52;
5:6 — Батерсон (Норрис, Шабо), 46:32;
5:7 — Овечкин (Уилсон), 50:46.