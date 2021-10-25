Бывший хоккеист НХЛ Уилсон рассказал о своей наркозависимости

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» и «Колорадо» Колин Уилсон рассказал, что во время своего выступления в лиге принимал наркотики. Слова Уилсона передает The Players Tribune.

«У меня была наркотическая зависимость. Я чист уже 2,5 года и думал, что уже справился. Но это невозможно победить. С зависимостью остается сосуществовать. Я был зависим. Я играл в НХЛ, забивал голы, играл в финале Кубка Стэнли. Жизнь была мечтой. Но я был зависим и даже не знал, что у меня была проблема. Я твердил себе, что просто балуюсь раз в пару недель.

Будучи профессиональным спортсменом, я не мог заставить себя обратиться за помощью. Это казалось рискованной затеей. Слово «кокаин» просто не принято произносить в офисах, раздевалках.», — заявил Уилсон.

На Драфте НХЛ 2008 года был выбран в первом раунде под седьмым номером «Нэшвилл Предаторз». 12 октября 2009 года Уилсон дебютировал за «Нэшвилл» в матче против «Эдмонтон Ойлерз». В июле 2017 года Уилсон был обменян в «Колорадо». После сезона-2019/20 «Эвеланш» приняли решение не переподписывать Уилсона, после чего хоккеист принял решение завершить карьеру.

Ранее в организме ушедшего из жизни в августе этого года экс-хоккеиста Джимми Хейза были найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин.