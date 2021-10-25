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Чемпион Токио-2020 Белявский оценил игру «Зенита», «Спартака» и «Локо» в еврокубках

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РИА Новости

Олимпийский чемпион Токио-2020 в групповом многоборье Давид Белявский в интервью «Газете.Ru» рассказал, что смотрит матчи российских футбольных клубов в еврокубках, и поделился впечатлениями от игры команд.

«За нашими командами я слежу в еврокубках. Российскую премьер-лигу я не очень смотрю. Точнее — не смотрю вообще.

Какие впечатления от недавней игры в еврокубках «Зенита», «Спартака», «Локомотива»? Не очень хорошие (смеется). С учетом того, какой у них результат. Ну ничего. Надеюсь, что в дальнейшем будет только лучше», — сказал Белявский.

Ранее олимпийский чемпион оценил шансы сборной России по футболу напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре.

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