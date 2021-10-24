Томашевский: «Зенит» и «Спартак» — команды из разных лиг

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский, комментируя разгромное поражение московского «Спартака» в матче 12 тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:7), заявил, что эти команды из разных лиг. Сдлва Томашевского передает «Советский Спорт».

«Я человек здравомыслящий, поэтому не буду бить посуду и реально подойду к ситуации. Я много раз говорил, что не вижу перспектив у «Спартака» в этом сезоне. Сегодня встречались команды разного класса, команды из разных лиг. Мы такое видели с «Бенфикой», теперь мы это видим с «Зенитом». Если бы у «Наполи» не удалился игрок, то же самое мы увидели бы в Неаполе», — считает Томашевский.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее народный артист России Валерий Баринов назвал «дном» поражение московского «Спартака».