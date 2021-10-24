Теннисист Карацев стал победителем Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев в финальном матче Кубка Кремля обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Карацев выполнил две подачи навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Чилич сделал шесть эйсов, одну двойную ошибку и один нереализованный брейк-пойнт.

Карацев выиграл второй титул под эгидой ATP. До этого он побеждал на турнире в Дубае.

Марин Чилич уже выигрывал Кубок Кремля в 2015 году.

Действующим чемпионом турнира в Москве является россиянин Андрей Рублев, который вылетел на стадии второго круга.

Кубок Кремля проходил с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Общий призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.

ATP 250. Кубок Кремля.

Финал.

Аслан Карацев — Марин Чилич — 6:2, 6:4

Ранее Карацев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:1) и вышел в финал Кубка Кремля.