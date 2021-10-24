Боец ММА Махно нашел причину быстрого нокаута Джонсона в бою с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Алексей Махно в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему Тимоти Джонсон быстро проиграл Федору Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

Махно отметил, что если бы Тимоти решил побороться, Емельяненко пришлось бы тяжелее.

«Знаете, Тимоти Джонсон изначально — борец, который поверил в свою ударную технику. Она у него действительно очень неплохая. Как-то он потерпел поражение и сказал, что больше не будет бить, но, если надо, поборется. А в поединке с Федором, мне кажется, он ошибся как раз в том, что не стал бороться. Он все-таки очень большой, и он не успевал реагировать на скорость Федора.

Были отдельные моменты, прилетали Федору очень опасные апперкоты. Я находился в непосредственной близости к клетке и могу сказать, что выглядело это действительно устрашающе. Но он все же помедленнее — это тяжеловесы, все ребята бьющие, особенно Федор. Он попал, и все закончилось — тем более, попал такие два боковых, что, думаю, никто бы не устоял», — заявил Махно.

Ранее Алексей Махно прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.