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«Аталанта» может расстаться с Миранчуком, чтобы купить Бога

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Global Look Press

Итальянская «Аталанта» рассматривает возможность продажи хавбека сборной России Алексея Миранчука. 26-летний игрок может покинуть бергамасков уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere di Bergamo.

По информации издания, «Аталанта» нацелилась на покупку хавбека «Сассуоло» Жереми Бога. «Сассуоло» требует за ивуарийца €25 млн, а «Аталанта» готова заплатить за 24-летнего игрока не более €20 млн.

Утверждается, что бергамаски планируют сделать «Сассуоло» предложение уже в ближайшие недели. При этом для регистрации Бога «Аталанте» потребуется продать футболиста из страны, не входящей в ЕС. Велика вероятность, что им окажется Алексей Миранчук, с которым «Аталанта» готова расстаться за €15 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешел в клуб Бергамо летом 2020 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет €13,5 млн.

Ранее сообщалось, что в «Аталанте» отреагировали на информацию о возможной продаже Миранчука.

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Футбол. Чемпионат Италии
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