Джонсон — о поражении от Емельяненко: Федор зарядил мне прямо в челюсть

Американский боец Тимоти Джонсон прокомментировал свое поражение от россиянина Федора Емельяненко на турнире Bellator 269.

«Федор зарядил мне прямо в челюсть, теперь она болит. Емельяненко очень точен и быстр. Я понимаю, что у меня было что-то не так с планом на бой. Но я в любом случае рад, поскольку вышел на бой против легенды», — приводит слова бойца ТАСС.

45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда. Их поединок прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал победу нокаутом над Тимоти Джонсоном из США на турнире Bellator 269.