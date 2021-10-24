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Глава Bellator об Емельяненко: это человек, который достиг всего в ММА

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Reuters

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что бой Федора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном не станет последним в карьере россиянина.

«Я не говорил с Федором после боя. Продолжит ли он карьеру? Это его решение. Мне кажется, он хочет продолжать. Но если он решит уйти, это потрясающее завершение карьеры.

Хочу сказать одну вещь: Федор Емельяненко — это человек, который уже достиг всего в ММА. Каждый раз, когда он заходит в клетку, он уже делает настоящее событие», — сказал глава промоушена на пресс-конференции по итогам турнира.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее Скотт Кокер высказался о победе россиянина Федора Емельяненко над Тимати Джонсоном на турнире в Москве на «ВТБ Арене».

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