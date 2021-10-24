Федор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Еще один бой по контракту. Хочу домой, меня очень ждут, я соскучился. Будем решать вопрос о продолжении карьеры с семьей. Когда пандемия стала такой тяжелой ситуацией, мы говорили со Скотом Кокером (глава Bellator — «Газета.Ru»), решали вопрос с боем. Сначала ребята бились без зрителей, меня просили ждать. Мысли были разные в этот момент, но я верил, что этот бой все-таки состоится», — сказал боец на пресс-конференции после боя.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее бывший боец ММА Олег Тактаров рассказал, что его расстраивает в победе Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.