Федор Емельяненко отреагировал на слова Хабиба о его победе над Джонсоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко отреагировал на слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о победе россиянина над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Пока все нагрузки выдержал. Будем дальше потихонечку готовиться. Спасибо, конечно, Хабибу за такие слова. На данный момент все благополучно. Это большой стимул для молодежи. Что мы пока еще в строю», — сказал боец на пресс-конференции после боя.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.