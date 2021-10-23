Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 269.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко нокаутом одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

Емельяненко отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

Накануне президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в случае победы над Тимоти Джонсоном Федор Емельяненко может завершить карьеру.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел американца Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее российский боец ММА Усман Нурмагомедов удушающим приемом победил финна Патрика Пиетилу.