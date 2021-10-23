Усман Нурмагомедов: несправедливо привозить мне на родину такого соперника

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов, комментируя свою победу над фином Патриком Пиетиллой на турнире Bellator 269, попросил дать ему в следующий раз более сильного соперника.

«Несправедливо привозить мне на родину такого соперника. Bellator, дайте мне кого-нибудь из топ-10 в следующий раз. Хабиб? Для меня Хабиб – это все. Это человек, который учит меня, как вести себя, как находиться в обществе людей. Я не знаю, какой была бы моя бойцовская карьера без моего старшего брата. Это потрясающее чувство, драться у себя на родине», — сказал Усман Нурмагомедов.

Нурмагомедов завершил поединок уже в первом раунде.

Эта победа стала для Умара 14-й. Боец в своей карьере ни разу не проиграл. Также эта Умар второй раз подряд досрочно завершил поединок. Пиетила за карьеру в ММА одержал 11 побед и девять раз терпел поражение.

Усман — двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, а также родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал, как перенес операцию на колене 6 апреля.