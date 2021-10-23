Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подруга убитой Болдуином кинематографистки рассказала, почему она уехала... 23.10.2021, 23:55
Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 269. 23.10.2021, 23:54
МИД Турции официально не объявил персонами нон грата 10 послов 23.10.2021, 23:36
В Саратове убило взрывом мужчину, пытавшегося распилить снаряд... 23.10.2021, 23:35
Эвра о Суаресе: он ударил меня, потому что я черный 23.10.2021, 23:31
Захарова сочла провокацией планы Киева создать пункты коммуникации... 23.10.2021, 23:25
Умар Нурмагомедов одержал победу над Пиетилой на Bellator 269 и... 23.10.2021, 23:17
Экс-супруга Прохора Шаляпина сбежала из-под венца 23.10.2021, 23:15
Госдеп причислил россиян к «бездомным национальностям» 23.10.2021, 22:58
Российский теннисист Карацев прокомментировал свой выход в финал Кубка... 23.10.2021, 22:55
Бесплатная ставка 1000 р.

Усман Нурмагомедов: несправедливо привозить мне на родину такого соперника

close
100%
usman_nurmagomedov/instagram.com

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов, комментируя свою победу над фином Патриком Пиетиллой на турнире Bellator 269, попросил дать ему в следующий раз более сильного соперника.

«Несправедливо привозить мне на родину такого соперника. Bellator, дайте мне кого-нибудь из топ-10 в следующий раз. Хабиб? Для меня Хабиб – это все. Это человек, который учит меня, как вести себя, как находиться в обществе людей. Я не знаю, какой была бы моя бойцовская карьера без моего старшего брата. Это потрясающее чувство, драться у себя на родине», — сказал Усман Нурмагомедов.

Нурмагомедов завершил поединок уже в первом раунде.

Эта победа стала для Умара 14-й. Боец в своей карьере ни разу не проиграл. Также эта Умар второй раз подряд досрочно завершил поединок. Пиетила за карьеру в ММА одержал 11 побед и девять раз терпел поражение.

Усман — двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, а также родной брат чемпиона лиги Gorilla Fighting Championship и бойца лиги UFC Умара Нурмагомедова.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал, как перенес операцию на колене 6 апреля.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях