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Боец Харитонов назвал фаворита в поединке Емельяненко — Джонсон

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Reuters

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов назвал американца Тимоти Джонсона фаворитом в предстоящем поединке с Федором Емельяненко. Слова Харитонова передает «РБК-Спорт».

«Фаворит боя — однозначно Тимоти Джонсон. Он моложе, а в этом противостоянии возраст играет ключевую роль. Последний ли это бой Емельяненко, может да, а может и нет, надо спрашивать у самого Федора после боя», — сказал Харитонов.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном пройдет в Москве на «ВТБ Арене» в рамках первого турнира Bellator в России.

В профессиональной карьере российский боец провел 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел американца Квинтона Джексона.

В 22 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл семь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее боец Магомед Исмаилов дал прогноз на поединок между Емельяненко и Джонсоном.

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