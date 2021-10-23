Боец Исмаилов дал прогноз на поединок между Емельяненко и Джонсоном

Российский боец ММА Магомед Исмаилов считает, что Федор Емельяненко победит американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Слова Исмаилова передает «Спорт-Экспресс».

«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — сказал Исмаилов.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном пройдет в Москве на «ВТБ Арене» в рамках первого турнира Bellator в России.

В профессиональной карьере российский боец провел 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел американца Квинтона Джексона.

В 22 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл семь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в случае победы над Джонсоном Федор Емельяненко может завершить карьеру.