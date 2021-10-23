Хоркина назвала бронзу гимнаста Климентьева на ЧМ-2021 отличным результатом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала выступление Григория Климентьева на чемпионате мира — 2021, который завоевал бронзовую награду в соревнованиях на кольцах.

«Я за мальчиков очень рада, наконец-то у нас есть медаль! Климентьев очень красиво сделал кольца, очень сильное выступление получилось. Конкуренция в этом виде очень серьезная, так что я за него очень рада и за всю мужскую сборную в целом. Лиха беда начало! Бронза — уже отличный результат, Григорий — большой молодец», — заявила Хоркина.

Напомним, что за свое выступление спортсмен получил 14,833 балла. Золото завоевал представитель Китая Лань Синю (15,200). Серебряным призером стал итальянец Марко Лодадио (14,866).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что Ангелина Мельникова завоевала бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира и золото в личном многоборье.