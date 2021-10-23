Александрова вышла в финал «ВТБ — Кубка Кремля» после отказа соперницы

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал «ВТБ — Кубка Кремля».

В полуфинале соперница россиянки Мария Саккари из Греции не смогла доиграть матч, снявшись по медицинским показателям в первом сете при счете 4:1 в пользу Александровой. Продолжительность встречи составила 24 минуты.

Россиянка сделала один эйс и один брейк, а также допустила одну ошибку на своей подаче. В активе Саккари два эйса и одна двойная ошибка.

«ВТБ — Кубок Кремля» проходит в Москве в «Лужниках» с 18 по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет более $565 тыс.

Ранее российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал московского турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграет со своим соотечественником Кареном Хачановым. В четвертьфинальном матче Карацев обыграл француза Жиля Симона со счетом 6:4, 6:3. Для этого спортсмену понадобилось провести на корте 1 час 26 минут.

Хачанов за 2 часа 24 минуты обыграл Джона Миллмана из Австралии со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Теннис. «ВТБ — Кубок Кремля. 1/2 финала

Екатерина Александрова (Россия) — Мария Саккари (Греция) — 4:1.