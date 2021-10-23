Харитонов считает Джонсона фаворитом боя с Федором Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов заявил, что американец Тимоти Джонсон является фаворитом поединка против Федора Емельяненко.

«Фаворит однозначно Джонсон. Он моложе, а в этом противостоянии возраст играет ключевую роль. Последний ли это бой Емельяненко, может да, может нет, надо спрашивать у самого Федора после боя», — цитирует Харитонова «РБК Спорт».

Поединок между Емельяненко и Джонсоном пройдет в Москве на «ВТБ Арене» в рамках первого турнира Bellator в России.

В профессиональной карьере российский боец провел 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел американца Квинтона Джексона.

В 22 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл семь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о именитом Федоре Емельяненко. По мнению американца, россиянин не смог бы успешно выступать в промоушене.