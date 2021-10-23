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Российский пловец дисквалифицирован за допинг

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РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало пловца Александра Палатова на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Палатова Александра (вид спорта–плавание) на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 мая 2021 года», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Палатов является победителем чемпионата мира 2013 среди юниоров и победителем первенства страны 2014 года на дистанции 200 м брассом. Также он завоевал серебряные (2014) и бронзовые (2012) награды чемпионата России в комбинированной эстафете 4х100.

Ранее РУСАДА дисквалифицировало тяжелоатлетов Беслана Гордогожева, Сергея Бондаренко и Марчела Гуйдю на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Отстранение Гордогожева отсчитывается с 31 августа 2021 года, Бондаренко — с 19 мая 2020 года. Они наказаны за наличие запрещенных веществ в допинг-пробах спортсменов. Гуйдя, срок дисквалификации которого начинается с 21 мая 2020 года, не соблюдал «терапевтические исключения» и использовал вещества, которые входят в запрещенный список.

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