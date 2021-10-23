Гол Гурьянова принес «Далласу» победу в овертайме над «Лос-Анджелесом»

«Даллас Старз» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Тайлер Сегин, Миро Хейсканен и Денис Гурьянов. У гостей шайбы забросили Анже Копитар и Габриэль Виларди.

Для «Лос-Анджелеса» это поражение стало третьим кряду в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Даллас» на выезде встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Кингз» в гостях сыграет с «Сент-ЛУиз Блюз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджер» переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 — Копитар (Арвидссон, Браун) — 17:11

1:1 — Сегин (Сутер, Хейсканен) — 19:20 (5x4)

1:2 — Виларди (Калиев, Уокер) — 37:32 (5x4)

2:2 — Хейсканен (Павелски, Сегин) — 50:58 (5x4)

3:2 — Гурьянов (Хейсканен, Хинц) — 64:15 (3x3)