Коляда — о переходе к Мишину: новый я нравлюсь себе больше

Российский фигурист, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда рассказал, что изменилось с его переходом в группу именитого специалиста Алексея Мишина, передает японский телеканал TV Asahi.

Фигурист признался, что для него изменилось практически все.

«Мишин – довольно крутой, честно. Очень точный. Мудрый профессор. С переходом в группу Алексея Николаевича я вырос и внутренне, как личность, и внешне тоже. Я имею в виду, что смотрю старые видео и сравниваю себя с новым собой. И новый я нравлюсь себе больше», — заявил Коляда.

19 октября фигурист, который трижды завоевывал чемпионат России, стал победителем Мемориала Николая Панина-Коломенкина, который состоялся в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ Коляда заработал 296,51 балла. После короткой программы он также занимал первое место, заработав 101,20 балла.

В начале октябре Коляда выиграл медаль на турнире Finlandia Trophy, став вторым и уступив только американцу Джейсону Брауну.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Александра Трусова не вышла на пятничную тренировку Гран-при США. Об этом в своем Twitter проинформировал журналист Джеки Вонг.