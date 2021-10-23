Глушаков: я вообще не люблю читать

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков признался, что не любит читать.

Пресс-служба сборной России попросила игрока выбрать между прозой и поэзией, однако футболист не смог ответить на этот вопрос.

«Я вообще не люблю читать. У меня времени нет. Если я еще и читать буду, тогда вообще не знаю», — сказал Глушаков в интервью YouTube-каналу сборной России.

При этом футболист также признался, что практически не смотрит кино в последнее время и «выпал» из повестки киноиндустрии.

«Нет такого, не сказал бы. С этой пандемией в последние два-три года в кино и не вырваться. Потом в «Ахмате» был, никуда не ходить, ничего. Выпал в последнее время», — рассказал он.

Глушаков был вызван в национальную команду на октябрьские матчи со Словакией и Словенией, однако не смог принять в них участие, поскольку в расположении сборной получил повреждение.

Ранее сообщалось, что министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:4) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб занимает 13-е место в таблице, а по итогам матчей конкурентов может опуститься в зону вылета.