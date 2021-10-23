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Ферстаппен оскорбил Хэмилтона и показал унизительный жест во время практики в США

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Reuters

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вступили в небольшой конфликт во время второй практики Гран-при «Формулы-1» в США, сообщает F1 TV.

Пилот, управляющий болидом «Ред Булла», решил, что соперник из «Мерседеса» намеренно помешал ему во время первого поворота. Ферстаппен эмоционально отреагировал на произошедшее, оскорбив британского пилота, назвав его «тупым идиотом». Также он показал средний палец в сторону болида «Мерседеса».

«Они выстраивались, чтобы начать круг, и Льюис решил обогнать Макса. [Средним пальцем] Макс просто показал, что он первый в очереди. Такое случается», — заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Гран-при США проходит в американском городе Остин с 22 по 24 октября. Этот этап стал 17-м в нынешнем сезоне «Королевских гонок».

Ранее сообщалось, что российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что перед стартом Гран-при США ему пришлось получать американскую визу в Мексике. Для российского пилота этот сезон является дебютным в «Формуле-1». Он не набрал ни одного очка, а его лучшим результатом является 14-е место на Гран-при Азербайджана.

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