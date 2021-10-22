Российский вратарь «Будё-Глимта» рассказал о красивом поступке Шомуродова после матча ЛЕ

Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин рассказал о том, как повел себя узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов после встречи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором итальянский клуб потерпел унизительное поражение со счетом 1:6.

«Хочу сказать спасибо Эльдору Шомуродову, который очень грамотно и уважительно повел себя после игры. Ребята хотели у многих игроков «Ромы» попросить поменяться футболками. Но понимали, что после такого поражения будет тяжело это сделать. Поэтому я поговорил с Эльдором и вот он вынес ребятам пару маек», — цитирует Хайкина «Матч ТВ».

В матче третьего тура группового этапа Лиги конференций итальянская «Рома», возглавляемая Моуриньо, потерпела разгромное поражение от норвежского клуба «Буде-Глимт» со счетом 1:6. В составе победителей дубли оформили Эрик Ботхейм и Ола Сольбаккен, также отличились Патрик Берг и Амаль Пеллегрино. У проигравшей команды отличился Карлес Сайоль.

Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. После восьми туров чемпионата Италии столичный клуб, набравший 15 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что Команда Моуринью впервые пропустила шесть мячей.