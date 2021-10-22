Новый главный тренер сборной России по баскетболу получит гражданство России

Новый главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в ближайшее время получит российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

«За эти 10 лет он даже стал немножко россиянином. Я знаю, что он сейчас должен получить российский паспорт», — сказал председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Ерёмин.

О назначении сербского специалиста на пост главного тренера сборной России было объявлено 22 октября.

50-летний Лукич будет совмещать работу в национальной команде и БК «Нижний Новгород», в котором работает с 2008 года с небольшими перерывами. Под его руководством нижегородский клуб дважды доходил до финала Кубка России и занимал второе место в Единой лиге ВТБ.

До этого специалист работал с юношеской сборной России U-16 и юниорами ЦСКА.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.