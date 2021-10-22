Свищев призвал МОК отреагировать на убийство талибами* афганской волейболистки

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отреагировал на известие об убийстве талибами (организация запрещена в России) волейболистки женской юношеской сборной Афганистана Махджабин Хакими. Он назвал это недопустимым и призвал мировое спортивное сообщество отреагировать.

«Действительно, настораживает ситуация в Афганистане. Мы были свидетелями приезда делегации талибов в Россию. Я слушал выступление одного из лидеров делегации, который выразил удивление тем, что страна находится под контролем нового правительства, но мир их не признает. Вместе с тем, вчера в заявлении нашего президента было четко сказано: ООН должна рассмотреть вопрос снятия с талибов статуса террористической организации», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Депутат отметил, что ситуация в женском спорте в Афганистане связана с особенностями культуры страны.

«Есть виды спорта, где экипировка может не соответствовать национальным обычаям — допустим, плавание, или тот же волейбол, легкая атлетика. Экипировка подразумевает открытые части тела, что вообще неприемлемо на Востоке и, особенно, в Афганистане», — отметил Свищев.

По мнению парламентария, мировое спортивное сообщество обязано поддержать спортсменов, которые представляют Афганистан на международной арене.

«Конечно, кто-то их должен защищать. Любой инцидент и международные федерации, и Международный олимпийский комитет должны внимательно изучать и не допускать того, что случилось с афганской волейболисткой. Мы не знаем наверняка, почему она была убита, но если это действительно связано с ее спортивной деятельностью, это недопустимо — вообще, любое убийство недопустимо», — заключил Свищев.

Хакими была обезглавлена талибами (организация запрещена в России) в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением о казни афганской спортсменки.