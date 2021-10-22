Бобровский стал вторым голкипером по скорости достижения 300 побед в истории НХЛ

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 300-ю победу в карьере в Национальной хоккейной лиге.

Юбилейной стала игра против «Колорадо Эвеланш», в которой «пантеры» одержали победу со счетом 4:1. Российский голкипер отразил 30 бросков.

Бобровскому удалось достичь отметки в 30 побед за 541 матч в регулярных чемпионатах. Быстрее россиянина в истории НХЛ был только Жак Плант, которому для этого потребовался 521 матч.

Бобровский дебютировал в НХЛ за команду «Филадельфия Флайерз» в 2010 году. Он выступал за команду из Пенсильвании до 2012 года, а затем перешел в «Коламбус Блю Джекетс». Контракт с «Флоридой» россиянин подписал в 2019 году.

Бобровский является единственным российскими вратарем в истории НХЛ, который стал двукратным обладателем награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата.

В составе сборной России вратарь стал чемпионом мира 2014 года.

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