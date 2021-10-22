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«Вашингтон» одержал победу над «Нью-Джерси» благодаря очкам Овечкина, Кузнецова и Орлова

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Brad Mills/USA TODAY Sports

«Вашингтон Кэпиталз» матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:1.

Счет в матче открыл защитник столичной команды Энтони Манта. Укрепил преимущество россиянин Дмитрий Орлов, ассистировали которому Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Форвард Даниэль Спронг довел счет до разгромного — 3:0. Четвертую шайбу «Кэпиталз» забросил Евгений Кузнецов, голевую передачу которому отдал Овечкин. Единственный гол в составе «Нью-Джерси» забил Янне Куокканен.

Таким образом, «Вашингтон» располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе восемь очков после четырех матчей. «Девилз» занимают 11 место, набрав четыре балла.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Манта — 2 (Спронг, ван Римсдайк), 4:14 — 0:1. Орлов — 1 (Овечкин, Кузнецов), 9:33 — 0:2. Спронг — 1, 29:56 — 0:3. Кузнецов — 3 (Уилсон, Овечкин), 49:16 — 0:4. Куокканен — 1 (бол., Сиверсон, Шарангович), 53:18 — 1:4.

Ранее резидент Comedy Club рассказал о съемках с Овечкиным.

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