Экс-президент «Спартака» раскритиковал Семина за то, что он отдал свою медаль болельщикам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, говоря о том, что экс-наставник «Локомотива» подарил свою серебряную медаль болельщикам, выразил мнение, что эта награда — дань уважения специалисту. Слова Червиченко передает «Чемпионат».

«Мне не очень нравится, когда разбрасываются медалями. Семин бился за эту серебряную медаль не один, а все ребята, целая команда. То, что Юрию Павловичу все-таки дали эту медаль — это дань уважения. Мне не нравится, когда кто-то, например, проигрывает в финале и сразу снимает медаль. Вы проиграли, но вы же дошли до этого финала. На это все смотрят, надо относиться уважительно», — сказал Червиченко.

Специальная церемония награждения прошла перед началом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и стамбульским «Галатасараем».

Награду специалисту вручили председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор команды Владимира Леонченко. После этого экс-наставник столичного клуба подошел к фанатской трибуне и бросил медаль юному поклоннику красно-зеленых.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее Юрий Семин заявил, что отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду.