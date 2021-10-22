Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минэкономразвития рассказали о «черных лебедях» инфляции 05:03
Трутнев поддержал широкое использование беспилотников для патрулирования лесов... 05:01
В США нашли останки жениха погибшей при странных обстоятельствах блогерши Петито 04:57
Суд оставил экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка под арестом 04:44
Определены останки, найденные внутри древней погребальной куклы в Хакасии 04:42
Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА 04:41
Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие... 04:35
Байден: США не хочет холодной войны с Китаем 04:33
Голодающему в тюрьме Саакашвили подвезли реанимобиль 04:27
Байден готов использовать нацгвардию для борьбы с перебоями в доставке... 04:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-президент «Спартака» раскритиковал Семина за то, что он отдал свою медаль болельщикам

close
100%
РИА Новости

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, говоря о том, что экс-наставник «Локомотива» подарил свою серебряную медаль болельщикам, выразил мнение, что эта награда — дань уважения специалисту. Слова Червиченко передает «Чемпионат».

«Мне не очень нравится, когда разбрасываются медалями. Семин бился за эту серебряную медаль не один, а все ребята, целая команда. То, что Юрию Павловичу все-таки дали эту медаль — это дань уважения. Мне не нравится, когда кто-то, например, проигрывает в финале и сразу снимает медаль. Вы проиграли, но вы же дошли до этого финала. На это все смотрят, надо относиться уважительно», — сказал Червиченко.

Специальная церемония награждения прошла перед началом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и стамбульским «Галатасараем».

Награду специалисту вручили председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор команды Владимира Леонченко. После этого экс-наставник столичного клуба подошел к фанатской трибуне и бросил медаль юному поклоннику красно-зеленых.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее Юрий Семин заявил, что отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях