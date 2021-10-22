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Семин объяснил, почему он отдал медаль РПЛ болельщику «Локомотива»

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду. Слова Семина передает «Спорт-Экспресс».

«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — сказал Семин.

Специальная церемония награждения прошла перед началом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «железнодорожниками» и стамбульским «Галатасараем».

Награду специалисту вручили председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор команды Владимира Леонченко. После этого экс-наставник столичного клуба подошел к фанатской трибуне и бросил медаль юному поклоннику красно-зеленых.

Семин четырежды возглавлял «Локомотив» (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020). Под его руководством «железнодорожники» стали трехкратными чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее юный фанат «Локомотива» рассказал, как получил медаль от Семина.

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