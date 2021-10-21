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Экс-чемпион UFC рассказал об угрозах со стороны промоушена

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UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джуниор Дос Сантос пожаловался на требования руководства промоушена.

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) заявил, что не чувствовал к себе должного отношения со стороны организации. По словам спортсмена, представители UFC угрожали ему.

«Последние два поединка я принял на следующих условиях: либо я соглашаюсь, либо меня выгоняют», — цитирует Дос Сантоса MMA Fighting.

37-летний Дос Сантон выступал в UFC с 2008 года. В профессиональной карьере он принял участие в 30 поединках, в которых одержал 21 победу и потерпел девять поражений. В ноябре 2011 года он победил американца Кейна Веласкеса и завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. Спустя год представитель США вернул себе пояс.

В последнем поединке в UFC бразилец проиграл французу Сирилу Гану техническим нокаутом. Свое выступление в организации он закончил на серии из четырех поражений.

Ранее сообщалось, что дос Сантос покинул промоушен. Также из организации ушел представитель Нидерландов Алистар Оверим.

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