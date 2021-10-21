Экс-чемпион UFC рассказал об угрозах со стороны промоушена

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джуниор Дос Сантос пожаловался на требования руководства промоушена.

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) заявил, что не чувствовал к себе должного отношения со стороны организации. По словам спортсмена, представители UFC угрожали ему.

«Последние два поединка я принял на следующих условиях: либо я соглашаюсь, либо меня выгоняют», — цитирует Дос Сантоса MMA Fighting.

37-летний Дос Сантон выступал в UFC с 2008 года. В профессиональной карьере он принял участие в 30 поединках, в которых одержал 21 победу и потерпел девять поражений. В ноябре 2011 года он победил американца Кейна Веласкеса и завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. Спустя год представитель США вернул себе пояс.

В последнем поединке в UFC бразилец проиграл французу Сирилу Гану техническим нокаутом. Свое выступление в организации он закончил на серии из четырех поражений.

Ранее сообщалось, что дос Сантос покинул промоушен. Также из организации ушел представитель Нидерландов Алистар Оверим.